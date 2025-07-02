Hareket eden trene son anda binmeye çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Hindistan'ın Nagpur kentindeki bir istasyonda hareket halindeki trene binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden kadın, polisin hızlı müdahalesiyle ezilmekten son anda kurtuldu.
Kaynak: İHA
Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Nagpur tren istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.
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İstasyondan ayrılan hareket halindeki trene binmek isteyen bir kadın, dengesini kaybederek düştü.
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Durumu fark eden polis, kadını hızla geri çekti.
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Kadının trenin altına ezilmekten kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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