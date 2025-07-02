  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hareket eden trene son anda binmeye çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Hareket eden trene son anda binmeye çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Hindistan'ın Nagpur kentindeki bir istasyonda hareket halindeki trene binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden kadın, polisin hızlı müdahalesiyle ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA
Hareket eden trene son anda binmeye çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu - Resim: 1

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Nagpur tren istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.

1 / 6
Hareket eden trene son anda binmeye çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu - Resim: 2

İstasyondan ayrılan hareket halindeki trene binmek isteyen bir kadın, dengesini kaybederek düştü.

2 / 6
Hareket eden trene son anda binmeye çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu - Resim: 3

Durumu fark eden polis, kadını hızla geri çekti. 

3 / 6
Hareket eden trene son anda binmeye çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu - Resim: 4

Kadının trenin altına ezilmekten kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 / 6