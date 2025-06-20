Haritadan adım adım takip ediliyor: 528 araçlık yüksek güvenlikli konvoy yola çıktı

Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sınav özellikle Türkiye’nin hayati sınavlarından birisi olduğu için birtakım isteklerde bulunmak isterim özellikle adaylar için 1 yıldır bu sınava hazırlandılar. Bu sınavla ilgili tüm emeklerini, çabalarını sarf ettiler. İnşallah bizler de bu emeklerinin karşılıklarını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Emekleri bizler için onların emanetidir. Rahat olsunlar, sakin olsunlar, stresten uzak, gerginlikte uzak güzel bir sınav geçirsinler. Morallerini bozmasınlar. Bu sınav gerçekten çok önemli ama hayatın tamamı da bu sınavdan ibaret değil. Dolayısıyla rahat, konforlu bir şekilde sınav merkezlerine gelsinler. Sınav salonlarına gelirken geçerli kimlik kartını ve ilgili sınavın sınava giriş belgesini muhakkak yanlarında bulundursunlar. Sınav salonlarına gelirken de bizim sınavımız Cumartesi sabah saat 10.15 başlayacak. Bina kapılarını biz saat 10.00’da kapatıyoruz. Dolayısıyla adaylarımızın daha erken bir saatte sınav binalarına gelmesini istiyoruz. Hiçbir adayımızın mağdur olmaması isteğimiz var. Onlar sınava giremeyince bizler de onlar kadar üzülüyoruz. Dolayısıyla buna dikkat etsinler. Vatandaşlardan da beklentilerimiz var bu sınavla ilgili tüm kamu kurumları koordineli bir şekilde çalışıyorlar ama sınav gününe ilişkin de öğrencilerimizin konforlu ve rahat bir şekilde sınava girmeleri için trafikle ilgili sıkıntıların yaşanmaması gerekiyor. İkincisi kamu kurumlarıyla, valiliklerle, belediyelerle, emniyetle, jandarmayla görüşmelerimizi, toplantılarımızı yaptık. Dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının arttırılması gerekiyor. Trafikle ilgili hiçbir sıkıntının olmaması lazım. Sınav binalarının çevresinde de özellikle sınav saatlerinde hiçbir şekilde gürültünün oluşturulmaması; örneğin araçların korna çalmaması, inşaat varsa gürültü yapılmaması, pazar yeri varsa bağırılmaması şeklinde vatandaşlarımızdan da öğrencilerimiz için bu sınavı sağlıklı, huzurlu, güvenli şekilde tamamlaması için taleplerimiz var. Bu sınav Türkiye’nin sınavı. Öğrencilerimize başarılar diliyorum, inşallah bir yılın emeklerinin karşılığını alacakları güzel bir sınav olacaktır ve temennim diledikleri bölümleri kazansınlar."