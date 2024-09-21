Harput Futbol Kulübi takım otobüsü yandı: Faciadan dönüldü
Harput FK takım otobüsü 3. Lig müsabakası için İzmir'e seyahat halindeyken Manisa'nın Kula ilçe girişinde otobüste yangın meydana geldi. Futbolcular ve teknik heyetle birlikte 34 kişi kendi imkanları ile otobüsten inerek büyük bir facianın önüne geçildi.
Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, 2024-2025 sezonunun 3.hafta karşılaşması için İzmir'e doğru seyir halindeydi.
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Yeni sezona Harput FK adıyla başlayan ve ilk 2 müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılan takımın otobüsü, Karşıyaka maçı için İzmir'e doğru seyir halindeyken sabah saat 09.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçe girişinde yangın meydana geldi.
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Elazığ Belediyesi'ne ait 23 FE 233 plakalı Mercedes marka otobüsün arka motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören otobüs şoförü Yansur Aytaç, İzmir-Ankara D300 karayolunun kenarındaki dinlenme alanına doğru yöneldi.
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Hareket halindeki otobüsün durmasıyla alevler otobüsün arka kısmını sararken, otobüs içerisindeki 34 kişi kendi imkanları ile otobüsten indi.
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