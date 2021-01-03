Harvard profesöründen olay açıklama: Dünyaya yaklaşıyor

Sadece 180-200 metre uzunluğunda olduğu düşünülen Oumuamua’nın, güneş sistemimizde şimdiye kadar tespit edilen ilk yıldızlararası nesne olduğuna inanılıyor.



Loeb'e göre, bu sıradan bir cisim değil, dünya dışı bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir ‘araç’.Loeb iddiasını güçlendirmek için Oumuamua’nın normal uzay nesneleri için eşi benzer görülmemiş puro benzeri şekline dikkat çekiyor.