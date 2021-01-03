Harvard profesöründen olay açıklama: Dünyaya yaklaşıyor
Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb, dünya dışı yaşama ait bir cismin dünyaya yaklaştığını iddia etti.
Harvard Profesörü Loeb, 2017'de Dünyaya dünya dışı yaşama ait bir cismin yaklaştığını iddia etti.
Söz konusu cisim 2017 yılında gezegendeki en güçlü teleskop olan Hawaii'deki Panoramik Araştırma Teleskobu ve Hızlı Yanıt Sistemi (Pan-STARRS) tarafından tespit edilmiş ve Oumuamua olarak adlandırılmıştı.
Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü başkanı Prof. Avi Loeb'e göre, güneş sisteminden geçerken tespit edilen bu cisim dünya dışı yaşama ait.
Loeb, yakında yayımlanacak olan ‘Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri’ adlı kitabında bu nesne ilgili, nesnenin Vega yıldızı yönünden geldiğini ve 6 Eylül 2017'de güneş sisteminin yörünge düzlemi tarafından yakalandığını söyledi.
Sadece 180-200 metre uzunluğunda olduğu düşünülen Oumuamua’nın, güneş sistemimizde şimdiye kadar tespit edilen ilk yıldızlararası nesne olduğuna inanılıyor.
Loeb'e göre, bu sıradan bir cisim değil, dünya dışı bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir ‘araç’.Loeb iddiasını güçlendirmek için Oumuamua’nın normal uzay nesneleri için eşi benzer görülmemiş puro benzeri şekline dikkat çekiyor.