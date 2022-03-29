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Harvardlı ekonomistten Türkiye için ''kriz'' uyarısı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski başekonomistlerinden Prof. Dr. Kenneth Rogoff, Türkiye’nin 20 yıl öncesinde yaşanandan daha kötü bir ekonomik krize doğru gidebileceğini belirterek “Faiz artırmadan enflasyon aşağı çekilmez” diye uyardı.

Harvardlı ekonomistten Türkiye için ''kriz'' uyarısı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı.

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Harvardlı ekonomistten Türkiye için ''kriz'' uyarısı - Resim: 2

Bağımsız sosyal bilimcilerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.

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Harvardlı ekonomistten Türkiye için ''kriz'' uyarısı - Resim: 3

Ekonomistlere göre martta enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının gıda fiyatlarına olumsuz etkisi ve akaryakıt zamlarıyla yıllık yüzde 60’ı aşacak.

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Harvardlı ekonomistten Türkiye için ''kriz'' uyarısı - Resim: 4

Türkiye enflasyonun bu kadar sert yükselmesinin sebeplerinden birisi de hükümetin geçen yılın son aylarında çıkardığı kur krizi.

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