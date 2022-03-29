Harvardlı ekonomistten Türkiye için ''kriz'' uyarısı
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski başekonomistlerinden Prof. Dr. Kenneth Rogoff, Türkiye’nin 20 yıl öncesinde yaşanandan daha kötü bir ekonomik krize doğru gidebileceğini belirterek “Faiz artırmadan enflasyon aşağı çekilmez” diye uyardı.
Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı.
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Bağımsız sosyal bilimcilerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.
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Ekonomistlere göre martta enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının gıda fiyatlarına olumsuz etkisi ve akaryakıt zamlarıyla yıllık yüzde 60’ı aşacak.
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Türkiye enflasyonun bu kadar sert yükselmesinin sebeplerinden birisi de hükümetin geçen yılın son aylarında çıkardığı kur krizi.
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