  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı!

Diyarbakır'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında dehşete düşüren bir gerçek ortaya çıktı: Bitişikteki 7 katlı apartmanın ilk 5 katında bazı odaların dış duvarının hiç örülmediği, komşu binanın duvarının "ortak" kullanıldığı anlaşıldı. Komşu bina yıkılınca evlerinin içi dışarıdan görünür hale gelen mahalle sakinleri, can güvenliği endişesiyle yetkililere seslendi.

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da ağır hasarlı 5 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişikteki 7 katlı apartmanın ilk 5 katındaki bazı odaların duvarının yapılmadığı ortaya çıktı.

1 / 18
Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770’inci Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı Medya Apartmanı 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. 

2 / 18
Yapılan incelemeler sonucu, apartmana yıkım kararı verildi. 

3 / 18
16 Nisan’da başlayan yıkımlarda, bitişikteki 7 katlı Taşkıran Apartmanı’nın ilk 5 katındaki bazı odaların duvarının yapılmadığı ortaya çıktı.

4 / 18