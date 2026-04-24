Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı!
Diyarbakır'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında dehşete düşüren bir gerçek ortaya çıktı: Bitişikteki 7 katlı apartmanın ilk 5 katında bazı odaların dış duvarının hiç örülmediği, komşu binanın duvarının "ortak" kullanıldığı anlaşıldı. Komşu bina yıkılınca evlerinin içi dışarıdan görünür hale gelen mahalle sakinleri, can güvenliği endişesiyle yetkililere seslendi.
Kaynak: DHA
Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770’inci Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı Medya Apartmanı 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.
Yapılan incelemeler sonucu, apartmana yıkım kararı verildi.
16 Nisan’da başlayan yıkımlarda, bitişikteki 7 katlı Taşkıran Apartmanı’nın ilk 5 katındaki bazı odaların duvarının yapılmadığı ortaya çıktı.
