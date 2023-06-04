Hasarlı binada yakalanan yağmacıyı küvette yakalayıp dövdüler

Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Dün gece 2 şüpheli binaya girdi. Şüphelilerden biri çevrede bekleyenleri fark edip kaçtı, diğeri ise bir daireye girdi. Apartmanda oturanlar dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü.