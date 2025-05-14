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Hasat sezonu açıldı: Kilosu 17 liradan satıldı

Mardin'de buğday hasadı başladı. 100 dönüm arazide 6 ton verim elde edilen ilk mahsulün kilosu 17 liradan satıldı.

Kaynak: DHA
Hasat sezonu açıldı: Kilosu 17 liradan satıldı - Resim: 1

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük verimli araziye sahip Mardin'de, sezonun ilk buğday hasadı Kızıltepe Ovası'nda gerçekleştirildi. 

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Hasat sezonu açıldı: Kilosu 17 liradan satıldı - Resim: 2

Hasattan elde edilen buğday, kamyonlara yüklenip, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülmeye başlandı. 

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Hasat sezonu açıldı: Kilosu 17 liradan satıldı - Resim: 3

Burada tüccarlara satılan ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 

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Hasat sezonu açıldı: Kilosu 17 liradan satıldı - Resim: 4

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ilk hasadı yapılan buğday, Hububat Ticaret Merkezi'nde kilosu 17 liradan satışa sunuldu. 

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