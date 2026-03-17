Hasret sona erdi! Ceylanpınar'a 15 yıl sonra ilk tren geldi

Uzun yıllar sonra yeniden tren görmenin sevincini yaşayan ilçe sakini Orhan Sağlam, "Ceylanpınar'ımızda, Suriye iç Savaşı'ndan sonra 15 yıl aradan sonra ilk kez tren sesi duyuyoruz. İnşallah iyi bir gelişme olur. Ceylanpınar'da güzel yatırımlar inşallah olur. Ceylanpınar her şeyi hak ediyor. Gerçekten kör tepede bir ilçe, her şeyden mahrum, urfa'dan mahrum, Mardin'den mahrum ikisinin arasında kalmış, sıkışmış bir ilçedir. İnşallah sesimiz duyulur daha iyi yatırımlar yapılır" diye konuştu.