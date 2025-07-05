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Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hasta yakını ile sağlık ekipleri arasında çıkan tartışmada tehditler havada uçuşurken, hasta yakınlarından biri sağlık ekibini "katliam yaparım" diyerek tehdit etti.

Kaynak: İHA
Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit - Resim: 1

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, hasta bulunduğu daireye müdahale etmek istedi. Ancak güvenlik gerekçesiyle polis desteği olmadan içeri giremeyeceklerini belirttiler.

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Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit - Resim: 2

Bu duruma öfkelenen hasta yakını, sağlık görevlilerine hakaretler savurarak üzerlerine yürüdü. "Burayı hemen terk edin yoksa katliam yaparım" diyerek tehditler savuran şahıs, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

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Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit - Resim: 3

Taraflar arasındaki gerginliği olay yerine intikal eden polis ekipleri ayırdı. Sağlık çalışanları güvenlik hastanın tedaviyi kabul etmemesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerince taraflar sakinleştirilirken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit - Resim: 4
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