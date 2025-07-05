Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, hasta bulunduğu daireye müdahale etmek istedi. Ancak güvenlik gerekçesiyle polis desteği olmadan içeri giremeyeceklerini belirttiler.