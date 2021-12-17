Hastalığını kabullenen fenomen, artık sakallarıyla barışık yaşıyor
İsmi Peekaboo Pumpkin olan 36 yaşındaki TikTok kullanıcısı kadın, çenesinin altında çıkan kılları tıraş etmekten bıktığı için, kendisini olduğu gibi kabul etmeye karar verdiğini ve sakallarını kesmediğini söyledi.
Pumpkin, uzayan sakallarını TikTokda kullanıcıları ile övünerek paylaştı.
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Pumpkin, hormon bozukluğundan kaynaklı uzun yıllar boyunca sakallarını kesmek zorunda kaldığını fakat bu süreçte kendini olduğu gibi sevmeyi öğrendiğini ve sakallarını kesmemeye karar verdiğini belirtti.
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Sakallarını sevmeyi öğrenen kadın, artık uzattığı sakallarına kremle bakım yapıp parlatıcı kullanıyor.
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Kadının kendini olduğu kabul etmesi ve sakallarını kesmemesi takipçileri tarafından büyük bir takdirle karşılandı.
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