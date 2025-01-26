Hastalık havasına dikkat: Kış ortasında yalancı bahar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugün 11 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yeni haftada ise yalancı bahar geliyor. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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