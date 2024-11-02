Hastane bahçesinde korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da aşırı hız yüzünden önce refüje çarpan ardından da Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine uçan ve alev alan otomobilin içerisindeki 3 genç korkunç bir şekilde can verdi.
Erzurum'da M.Y.'ın(30) kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle önce refüje çarptı daha sonra hastane bahçesine düşerek alev aldı. Kazada sürücü M.Y. ve araçta bulunan akrabaları S.K.(30) ile M.A.(22) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., idaresindeki otomobil ile Çat yolundan Havuzbaşı istikametine ilerlerken kavşakta bir aracı solladı.
Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı sonra da yolun karşısında bulunan Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine düştü. Çarpmanın şiddetiyle otomobil motor kısmından alev aldı. Kazada sürücü M.Y. ve beraberinde bulunan M.A. ile S.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobilden olarak çıkarılan sürücü M.Y. ile M.A. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, S.K. ise Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. M.Y. ve M.A. yolda, S.K. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.