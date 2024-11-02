Hastane bahçesinde korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobilden olarak çıkarılan sürücü M.Y. ile M.A. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, S.K. ise Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. M.Y. ve M.A. yolda, S.K. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.