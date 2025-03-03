Hastane çatısında intihar girişimi

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle yaşananları izledi. Yetkililer, şahsı ikna ederek çatıdan inmesini sağladı.