Hastane magandaları kamerada! İlk müdahaleyi saldırdıkları sağlıkçılar yaptı
Gaziantep'te hastanede hasta yakınları, serumu geç getirdiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Taşlı sopalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralanırken, bu sırada kalp krizi geçiren bir saldırgan, acil müdahale ile hayata döndürüldü. Şiddet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmi öğrenilemeyen bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Z.B., bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter M.A., röntgen teknikeri M.Ç. ve hemşire Z.B. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olay sırasında kavga eden gruptan H.B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nin doktorları yaptı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin darbedilme anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.
Olayın ardından hastanede beyaz kod verilirken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.