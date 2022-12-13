Hastane magandaları kamerada! İlk müdahaleyi saldırdıkları sağlıkçılar yaptı

Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter M.A., röntgen teknikeri M.Ç. ve hemşire Z.B. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olay sırasında kavga eden gruptan H.B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nin doktorları yaptı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.