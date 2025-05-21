Hastanede çalışan kadın pompalı tüfekle katledildi!
Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede çalışan kadın, eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayete kurban giden kadının, bugün eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Kaynak: İHA/DHA
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin içinde meydana geldi.
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Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki E.K.'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı.
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Saçmaların hedefi olan K.'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak kadın kurtarılamadı.
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Şüpheli eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, bölgede çalışma yapan polis, şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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