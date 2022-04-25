Hastanede dehşet! Kendilerini böyle korudular
Diyarbakır'da vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Kalabalık gruptan bir kişi, polisin belinden silahını almaya çalışırken, sağlık çalışanları kapıların önüne sedyeyle barikat kurdu.açıklama yaptı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi’nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı.
Ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı deldi. Sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan olayın ardından gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: