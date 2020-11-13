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  3. 13 Kasım 2020 11:40

Hastanede infial yaratan görüntü: Koronavirüs hastası tuvalette öldü

İtalya'dan bugün gelen görüntüler sadece ülkede değil tüm dünyada büyük infial yarattı. Koronavirüs salgını ülkeyi çok sert şekilde vurunca hastalar hastane koridorlarına taştı, sağlık sistemi tamamen kilitlenmiş durumda!

Hastanede infial yaratan görüntü: Koronavirüs hastası tuvalette öldü

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Hastanede infial yaratan görüntü: Koronavirüs hastası tuvalette öldü

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

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Hastanede infial yaratan görüntü: Koronavirüs hastası tuvalette öldü

Özellikle Napoli'deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.

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Hastanede infial yaratan görüntü: Koronavirüs hastası tuvalette öldü

Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.

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