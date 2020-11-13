Hastanede infial yaratan görüntü: Koronavirüs hastası tuvalette öldü
İtalya'dan bugün gelen görüntüler sadece ülkede değil tüm dünyada büyük infial yarattı. Koronavirüs salgını ülkeyi çok sert şekilde vurunca hastalar hastane koridorlarına taştı, sağlık sistemi tamamen kilitlenmiş durumda!
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle Napoli'deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu.