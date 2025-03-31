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Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı

Amasya'da hastanede hayatını kaybeden kimsesiz adamın üzerinden çıkan notta evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı - Resim: 1

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün hayatını kaybetti. Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış ‘vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.

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Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı - Resim: 2

11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü.

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Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı - Resim: 3

Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek.

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