Hastanede toplu tecavüz dehşeti
Hindistan'da bir hastanede koronavirüs tedavisi gören kadın, dört gün sonra hayatını kaybetti. Kadının toplu tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
Bir koronavirüs hastasının ölmeden önce özel bir hastanede üç çalışan tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edildi.
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Kurbanın kızına göre, 45 yaşındaki kadın, Hindistan'ın Bihar eyaletindeki özel bir sağlık birimi olan Paras HMRI'de koronavirüs tedavisi görüyordu. Kadın, 16 Mayıs'ta hastanedeki üç çalışanın tecavüzüne uğradı.
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15 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra ventilatör desteği alan kurban daha sonra 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Kurbanın kızı, hastanedeki doktorların cinsel saldırı konusunda sessiz kalması için annesini entübe ettiğini iddia etti.
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Kurbanın kızı, Bihar'daki bir siyasi parti olan Jan Adhikar Partisi'nin (JAP) kadın kanadıyla annesinin cinsel saldırısı hakkında konuştuğunu söyledi.
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