Hastanede yangın paniği: Tüm hastane tahliye edildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Diş Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, hastanenin malzeme deposunda elektrik kontağından kaynaklanan yangın, depoda bulunan tıbbi malzemelere sıçradı. Özellikle gazlı bezlerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.
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Yangın sırasında binada meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle hastane tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı.
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Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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