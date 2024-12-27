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Hastanede yangın paniği: Tüm hastane tahliye edildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Diş Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Kaynak: İHA
Hastanede yangın paniği: Tüm hastane tahliye edildi - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, hastanenin malzeme deposunda elektrik kontağından kaynaklanan yangın, depoda bulunan tıbbi malzemelere sıçradı. Özellikle gazlı bezlerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

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Hastanede yangın paniği: Tüm hastane tahliye edildi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

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Hastanede yangın paniği: Tüm hastane tahliye edildi - Resim: 3

Yangın sırasında binada meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle hastane tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı.

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Hastanede yangın paniği: Tüm hastane tahliye edildi - Resim: 4

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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