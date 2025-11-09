Hastaneden kaçan polis memuru kayıplara karıştı

  1. Anasayfa
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde siroz teşhisiyle tedavi gören polis memuru, hastaneden ayrılarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesine getirildi. 

Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.

