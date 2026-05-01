Hastanenin ameliyathane katında yangın paniği: Bina tahliye edildi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyathanelerin bulunduğu katta yangın çıktı. Hastane tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: DHA
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası ameliyathanelerinin bulunduğu bodrum 2’nci katta yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 / 5
Binayı saran duman nedeniyle panik yaşanırken, ekipler vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede söndürüldü.
2 / 5
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)
3 / 5
4 / 5