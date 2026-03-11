  1. Anasayfa
  4. ''Hastaneye gidiyorum'' diye evden ayrıldı, bir haftadır tek bir iz bile yok!

Adana Seyhan’da 6 Mart’ta "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan 30 yaşındaki 1 çocuk annesi Hatice M.'den 6 gündür iz yok.

Kaynak: DHA
Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Hatice M., 6 Mart sabahı hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak o günden itibaren genç kadından bir daha haber alınamadı.

8 yaşındaki kızı ve ailesi, günlerdir süren belirsizlik nedeniyle büyük bir çaresizlik yaşıyor.

Hatice M.'nin evden çıkış anına dair güvenlik kamerası kayıtları polis ekipleri tarafından titizlikle inceleniyor. Ağabeyi N.R., kamera kayıtlarında kardeşinin mahalleden ayrıldığının görüldüğünü ancak caddeye çıktığında herhangi bir toplu taşıma aracına bindiğine dair iz bulunamadığını belirtti.

Anne E.R. ve ağabey N.R., gözyaşları içerisinde Hatice M.'ye seslendi. Kardeşinin hayattayken kendilerini bu kadar uzun süre habersiz bırakmayacağını vurgulayan ağabey N.R., "Korkup çekiniyorsa bile bizi arasın, biz her türlü arkasındayız. 8 yaşındaki yeğenim annesinin yolunu gözlüyor" diyerek destek istedi.

