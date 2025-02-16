Hastaneye pompalı tüfekli baskın: Eli silahlı kadına 10 yıl hapis cezası

Kararı değerlendiren Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Tiyekli, cezanın örnek olduğunu söyledi. Tiyekli, "Bu çok ucuz atlatılmış bir olaydı, Allah korusun orada çok daha kötü şeyler olabilirdi ama olay bastırıldı. Kadın herhangi bir zarar vermeden gözaltına alındı. Bu süreçte yargımız çok hızlı çalıştı, çok hızlı bir karar verdi ve ilgili kişiye 10 yıl gibi örnek bir ceza verildi. Bu 10 yıllık cezada da tutukluluk halini devamı kararı verildi. Bu bizim için sevindirici bir olay. Bu olay her ne kadar Kahramanmaraş'ta ucuz atlatılmışsa da aslında çok tehlikeli olaylar. O anda o pompalı tüfek patlasaydı acil servisteki çalışan arkadaşlarımızın çoğu belki yaralanacak, belki vefat edecekti. Bu kararın örnek alınmasını istiyoruz. Sağlık kuruluşlarına silahla girenlerin veya bu şekilde olay çıkaranların cezalandırılacağını mutlaka bilmesi lazım. Hızlı yargılama nedeniyle mahkemeye de teşekkür ediyoruz, bu konuda örnek bir karar verdi" diye konuştu. (DHA)