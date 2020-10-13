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  3. 13 Ekim 2020 18:33

Hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarında en çok bu belirtiler görüldü

ABD’nin Chicago kentinde bulunan hastane ve tıp merkezinde bulunan 509 koronavirüs hastası üzerinde yapılan testler sonucunda, en çok kas ağrısı ve baş ağrısı belirtileri görüldü.

Hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarında en çok bu belirtiler görüldü

‘Annals of Clinical and Translational Neurology’ dergisinde yayınlanan çalışmada, "Hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının beşte dördünden fazlasında meydana gelen nörolojik belirtilerin sıklığı tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

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Hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarında en çok bu belirtiler görüldü

Chicago’da bulunan 9 hastane ve bir tıp merkezine Mart ve Nisan aylarında yatış yapan 509 koronavirüs hastasının verilerinden elde edilen sonuçlara göre, hastaların yüzde 42,2'sinin hastaneye gitmeden önce nörolojik semptomlar yaşamaya başladıkları kaydedildi.

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Hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarında en çok bu belirtiler görüldü

Genel olarak araştırmacılar, koronavirüs hastalığı süresince hastaların yüzde 82'sinin baş ağrısı veya ensefalopati gibi değişmiş beyin fonksiyonu veya yapısı olduğunu buldu.

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Hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarında en çok bu belirtiler görüldü

Nörolojik belirtilerde hastaların yüzde 45'inde kas ağrısı, yüzde 37,7'sinde baş ağrısı, yüzde 32'sinde ensefalopati, yüzde 30'unda baş dönmesi, yüzde 16'sında tat duyusu kaybı, yüzde 11,4'ünde koku kaybı görüldü.

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