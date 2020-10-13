Hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarında en çok bu belirtiler görüldü
ABD’nin Chicago kentinde bulunan hastane ve tıp merkezinde bulunan 509 koronavirüs hastası üzerinde yapılan testler sonucunda, en çok kas ağrısı ve baş ağrısı belirtileri görüldü.
‘Annals of Clinical and Translational Neurology’ dergisinde yayınlanan çalışmada, "Hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının beşte dördünden fazlasında meydana gelen nörolojik belirtilerin sıklığı tespit edildi” ifadeleri yer aldı.
Chicago’da bulunan 9 hastane ve bir tıp merkezine Mart ve Nisan aylarında yatış yapan 509 koronavirüs hastasının verilerinden elde edilen sonuçlara göre, hastaların yüzde 42,2'sinin hastaneye gitmeden önce nörolojik semptomlar yaşamaya başladıkları kaydedildi.
Genel olarak araştırmacılar, koronavirüs hastalığı süresince hastaların yüzde 82'sinin baş ağrısı veya ensefalopati gibi değişmiş beyin fonksiyonu veya yapısı olduğunu buldu.