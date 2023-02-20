Hatay depremi Diyarbakır'da da hissedildi: Serumla dışarı kaçtı

Serum ile dışarı çıkan kadının gelini Cevriye Gezen, “Deprem oldu, sallandık, dışarı kaçtık. Kaynanam ve çocuklarım ile çıktık. Serum ile birlikte dışarı kaçtık. Kendisi çok hasta. Ödümüz koptu, 15 gündür evde rahat yatamıyoruz” dedi.