Hatay dün gece uyumadı! Sokakta nöbet tuttular

Belen ilçesi kırsalında 9 Ekim Cuma günü saat 10.15'te başlayan orman yangını, hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinde çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikaya zarar verdi.