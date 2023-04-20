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Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden görüntü

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yerle bir ettiği, 55 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketi bölgesinden gelen son görüntüler kahretti.

Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden görüntü - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti tarihine "asrın felaketi" olarak geçen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin izleri deprem bölgeden silinmeye devam ediyor.

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Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden görüntü - Resim: 2

Depremin yerle bir ettiği 11 ilimizdeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, illerimizden geriye kalanlar ortaya çıktı...

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Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden görüntü - Resim: 3

İşte Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden kuş bakışı görüntüler...

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Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden görüntü - Resim: 4
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