Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden görüntü
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yerle bir ettiği, 55 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketi bölgesinden gelen son görüntüler kahretti.
Türkiye Cumhuriyeti tarihine "asrın felaketi" olarak geçen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin izleri deprem bölgeden silinmeye devam ediyor.
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Depremin yerle bir ettiği 11 ilimizdeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, illerimizden geriye kalanlar ortaya çıktı...
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İşte Hatay, Malatya ve Antakya'dan kahreden kuş bakışı görüntüler...
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