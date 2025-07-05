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  4. Hatay yanıyor! Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada!

Hatay yanıyor... Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada...

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında metrelerce yukarıya çıkan alevler geceyi aydınlatırken, 9 yayla tahliye edildi, köylüler yangın bölgesine traktörlerle su taşıdı...

Kaynak: İHA
Hatay yanıyor... Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada... - Resim: 1

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. 

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Hatay yanıyor... Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada... - Resim: 2

Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu.

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Hatay yanıyor... Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada... - Resim: 3

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ediyor.

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Hatay yanıyor... Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada... - Resim: 4

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.

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