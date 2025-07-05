Hatay yanıyor... Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada...
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında metrelerce yukarıya çıkan alevler geceyi aydınlatırken, 9 yayla tahliye edildi, köylüler yangın bölgesine traktörlerle su taşıdı...
Kaynak: İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı.
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Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu.
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Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ediyor.
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.
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