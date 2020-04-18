Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

EVİ BASIP, 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ Olay, 17 Eylül 2019'da Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan 3 ay önce iddiaya göre Nihat Doğru, kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine iki aile arasında dargınlık başladı. Bilem Doğru, bir süre sonra Mahmut Şaban Afsal ile nişanlandı.