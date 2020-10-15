Hatay'daki orman yangınında sabotaj talimatı Suriye'den
Hatay’da 9 Ekim’de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınının PKK/YPG’nin Amanos sorumlusu Selahattin kod adlı İzzettin İnan’ın verdiği ortaya çıktı.
Hatay'ı yakma talimatı kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Amanos sorumlusu Selahattin kod adlı İzzettin İnan'dan geldiği belirtildi.. Terörist İnan, 1 milyon liralık arananlar listesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yaz boyunca yurt genelinde çıkan pek çok yangının faili olan terör örgütü PKK, vatandaşın büyük tepkisinin ardından Hatay'daki insanlık dışı sabotajı "Biz yapmadık" diyerek inkâr etmişti.
Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre; eylem talimatının Suriye'deki sözde Afrin bölge yönetiminde yer alan ve 1 milyon liralık arananlar listesinde, turuncu kategoride bulunan Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi..
Buna göre 22 Ağustos'ta Hatay Amanos Dağı'nda öldürülen Şefik Körman, Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı üç teröristin üzerinden çıkan dijital materyallerde, örgütünün bölgede sözde sabotaj/suikast biriminde yer aldıkları belirlenen 9 kişilik yapılanması olduğu anlaşıldı. .