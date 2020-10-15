Hatay'daki orman yangınında sabotaj talimatı Suriye'den

Hatay'ı yakma talimatı kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Amanos sorumlusu Selahattin kod adlı İzzettin İnan'dan geldiği belirtildi.. Terörist İnan, 1 milyon liralık arananlar listesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yaz boyunca yurt genelinde çıkan pek çok yangının faili olan terör örgütü PKK, vatandaşın büyük tepkisinin ardından Hatay'daki insanlık dışı sabotajı "Biz yapmadık" diyerek inkâr etmişti.