Hatay'da 5 katlı apartmanda gece yarısı yangın kabusu: Onlarca kişi son anda tahliye edildi
Hatay Antakya'da 5 katlı bir apartmanın elektrik tesisatında çıkan yangın, saniyeler içinde binayı duman hapsine aldı. Mahsur kalan 30 vatandaş, itfaiyenin nefes kesen operasyonuyla merdivenli araçlarla tahliye edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada meydana gelen olayda, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışı büyük bir faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre yangın, apartmanın elektrik tesisatında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede kabloların tutuşmasıyla yükselen yoğun duman, merdiven boşluklarını sararak üst katlardaki dairelere sızdı. Binada mahsur kalan vatandaşların yardım çığlıkları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için seferber oldu. Merdivenli araçlar yardımıyla balkonlara yanaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişiyi güvenli bir şekilde aşağı indirdi.
Tahliye edilen vatandaşlar arasında dumandan etkilendiği belirlenen biri bebek, biri çocuk toplam 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.