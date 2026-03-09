Hatay'da 5 katlı apartmanda gece yarısı yangın kabusu: Onlarca kişi son anda tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre yangın, apartmanın elektrik tesisatında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede kabloların tutuşmasıyla yükselen yoğun duman, merdiven boşluklarını sararak üst katlardaki dairelere sızdı. Binada mahsur kalan vatandaşların yardım çığlıkları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.