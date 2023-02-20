Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada

"YER AYAĞIMIZIN ALTINDAN KAYDI"

CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren depremi gözyaşıyla anlattı. "İnanılmaz bir deprem oldu. Çadırkentteydik. Buradaki insanlar da çok korktu. Yer bizim altımızdan kaydı. Asla toparlanamadık. İnanılmaz sallandık. Herkes çadırlarından fırladı. Sobalar devrildi. Olası bir yangın için tedbir alındı. Volkan da ben de yere düştük. İnsanlar çadılarından fırladı ne yapacağını bilemedi. Çok sert çok sarsıcı bir depremdi. Çok ciddi bir depremdi.

DEPREM ANI KAYDEDİLDİ