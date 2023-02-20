Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem kameralara böyle yansıdı...
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi.
PEŞ PEŞE ARTÇILAR
Hatay'da büyüklüğü 6 civarında artçılar gerçekleşirken, AFAD saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Hatay'ın 6 Şubat depremlerinde büyük hasarın oluştuğu Samandağ ilçesinde meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra yine Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. İki artçı sarsıntının derinliği ise yer kabuğunun 7 kilometre altı olarak kaydedildi.
"YER AYAĞIMIZIN ALTINDAN KAYDI"
CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren depremi gözyaşıyla anlattı. "İnanılmaz bir deprem oldu. Çadırkentteydik. Buradaki insanlar da çok korktu. Yer bizim altımızdan kaydı. Asla toparlanamadık. İnanılmaz sallandık. Herkes çadırlarından fırladı. Sobalar devrildi. Olası bir yangın için tedbir alındı. Volkan da ben de yere düştük. İnsanlar çadılarından fırladı ne yapacağını bilemedi. Çok sert çok sarsıcı bir depremdi. Çok ciddi bir depremdi.
DEPREM ANI KAYDEDİLDİ
Kanal D Muhabiri İhsan Yalçın, "Hatay'daki deprem Gaziantep'te de çok hissedildi. Deprem çok şiddetliydi" dedi. CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "6,4 büyüklüğündeki depremi hissettik. Şehir toz içinde öncelikle bunu belirtelim. Bazı binaların yıkılmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Binanın yan yattığına şahit oldu burada olan vatandaşlar. Bu bina hasar almıştı 2 katında yıkıntılar vardı. 6.4'lük depremin ardından yan yattı. Bulunduğumuz alanı polis ekipleri kapattılar. Şehrin bi kısmında elektrik yok." dedi.