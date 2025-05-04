Hatay'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı
İskenderun Körfezi'nde amatör balıkçının oltasına, 30 kiloluk kum köpek balığı takıldı. O anler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Amatör balıkçı Cengiz Bayar, arkadaşıyla birlikte avlanmak için botuyla İskenderun Körfezi'ne açıldı. Oltasını denize atan Bayar, bir süre sonra güçlü bir balığın yemi yuttuğunu fark etti.
1 / 5
Bayar, sert hareketleriyle karşılaştığı balığı su yüzeyine çıkarabilmek için 45 dakika mücadele etti. Balığı yoran Bayar, yüzeye çıkardığında kum köpek balığı olduğunu fark etti.
2 / 5
Bayar'ın balıkla mücadelesini görüntüleyen arkadaşı da "Tuta tuta köpekbalığı mı tuttun? Dikkat et botu patlatmasın" diye espri yaptı.
3 / 5
Bir süre 30 kilo ağırlığındaki köpek balığını cep telefonuyla görüntüleyen iki arkadaş, daha sonra oltanın iğnesinden kurtararak onu tekrar denize saldı. (DHA)
4 / 5