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  4. Denize açılan balıkçıların oltasına bir canavar takıldı!

Hatay'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

İskenderun Körfezi'nde amatör balıkçının oltasına, 30 kiloluk kum köpek balığı takıldı. O anler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Hatay'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı - Resim: 1

Amatör balıkçı Cengiz Bayar, arkadaşıyla birlikte avlanmak için botuyla İskenderun Körfezi'ne açıldı. Oltasını denize atan Bayar, bir süre sonra güçlü bir balığın yemi yuttuğunu fark etti.

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Hatay'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı - Resim: 2

Bayar, sert hareketleriyle karşılaştığı balığı su yüzeyine çıkarabilmek için 45 dakika mücadele etti. Balığı yoran Bayar, yüzeye çıkardığında kum köpek balığı olduğunu fark etti.

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Hatay'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı - Resim: 3

Bayar'ın balıkla mücadelesini görüntüleyen arkadaşı da "Tuta tuta köpekbalığı mı tuttun? Dikkat et botu patlatmasın" diye espri yaptı.

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Hatay'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı - Resim: 4

Bir süre 30 kilo ağırlığındaki köpek balığını cep telefonuyla görüntüleyen iki arkadaş, daha sonra oltanın iğnesinden kurtararak onu tekrar denize saldı. (DHA)

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