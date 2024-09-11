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Hatay’da büyük orman yangını

Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İHA
Hatay’da büyük orman yangını - Resim: 1

Yangın, Antakya ilçesi Fırnız yaylası mevkiinde meydana geldi. Yangının ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi kısa sürede başladı.

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Hatay’da büyük orman yangını - Resim: 2

Yangına; Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, yaklaşık 43 personel; Hatay Büyükşehir Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel; AFAD'dan 3 araç, 10 personel; karayollarından 1 greyder; jandarmadan 1 ekip müdahale ediyor.

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Hatay’da büyük orman yangını - Resim: 3
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Hatay’da büyük orman yangını - Resim: 4
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