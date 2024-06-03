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Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da bu sefer de "terör" paniği yaşandı. Bir lokantada bomba gibi patlayan tüp nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken patlama büyük yıkıma yol açtı.

Kaynak: İHA
Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1
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Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Patlama, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde bulunan tüp patladı.

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Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev patlamada zarar gördü. 

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Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

 Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. 

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