Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü
Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da bu sefer de "terör" paniği yaşandı. Bir lokantada bomba gibi patlayan tüp nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken patlama büyük yıkıma yol açtı.
Kaynak: İHA
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Patlama, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde bulunan tüp patladı.
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev patlamada zarar gördü.
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Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü.
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