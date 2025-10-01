  1. Anasayfa
  4. Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı

Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer yer etkili olan yağışlı hava, gece saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde fırtınayla beraber, denizde hortum çıktı. 

Çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum ilk belirlemelere göre bir zarara neden olmazken, ilçede fırtına etkisini sürdürüyor. (DHA)

