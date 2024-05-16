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Hatay'da denizin rengi değişti

Hatay'da etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası derelerden denize dökülen çamurlu su nedeniyle suyun rengi kahverengiye döndü.

Kaynak: İHA
Hatay'da denizin rengi değişti - Resim: 1
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Hatay'da denizin rengi değişti - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta sonu Hatay’da kuvvetli yağış etkili olmuş ve il genelinde su baskınları yaşanmıştı. Dörtyol ilçesi başta olmak üzere birçok noktada yollarda çökme ve köprülerde yıkılma meydana gelmişti. 

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Hatay'da denizin rengi değişti - Resim: 3

Kuvvetli yağışla birlikte Dörtyol ilçesinde Akdeniz’e dökülen derelerin de rengi çamurun etkisiyle kahverengiye döndü. 

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Hatay'da denizin rengi değişti - Resim: 4

Denizdeki gözle görülen değişim dronla havadan da görüntülendi.

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