Hatay'da denizin rengi değişti
Hatay'da etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası derelerden denize dökülen çamurlu su nedeniyle suyun rengi kahverengiye döndü.
Kaynak: İHA
1 / 8
Geçtiğimiz hafta sonu Hatay’da kuvvetli yağış etkili olmuş ve il genelinde su baskınları yaşanmıştı. Dörtyol ilçesi başta olmak üzere birçok noktada yollarda çökme ve köprülerde yıkılma meydana gelmişti.
2 / 8
Kuvvetli yağışla birlikte Dörtyol ilçesinde Akdeniz’e dökülen derelerin de rengi çamurun etkisiyle kahverengiye döndü.
3 / 8
Denizdeki gözle görülen değişim dronla havadan da görüntülendi.
4 / 8