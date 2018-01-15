Hatay'da füzeler Afrin'e kilitlendi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığı'nda bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin'e kilitlenmiş durumda.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda...
Öte yandan Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Mardin'den Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.
Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda.