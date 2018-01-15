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  3. 15 Ocak 2018 19:37

Hatay'da füzeler Afrin'e kilitlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığı'nda bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin'e kilitlenmiş durumda.

Hatay'da füzeler Afrin'e kilitlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda...

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Hatay'da füzeler Afrin'e kilitlendi

Öte yandan Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Mardin'den Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.

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Hatay'da füzeler Afrin'e kilitlendi

Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda.

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Hatay'da füzeler Afrin'e kilitlendi

Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı.

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