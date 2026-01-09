  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hatay'da hortum paniği: Dev hortumun oluşturduğu fırtınada deniz kıyı şeridini dövdü!

Hatay'da hortum paniği: Dev hortumun oluşturduğu fırtınada deniz kıyı şeridini dövdü

Antalya'da dün meydana gelen ve şehri altüst eden hortumun ardından bugün de Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Kaynak: DHA
Hatay'da hortum paniği: Dev hortumun oluşturduğu fırtınada deniz kıyı şeridini dövdü - Resim: 1

Hatay'ınİskenderun Körfezi Büyükdere Mahallesi kıyısında, sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. 

1 / 9
Hatay'da hortum paniği: Dev hortumun oluşturduğu fırtınada deniz kıyı şeridini dövdü - Resim: 2

Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 

2 / 9
Hatay'da hortum paniği: Dev hortumun oluşturduğu fırtınada deniz kıyı şeridini dövdü - Resim: 3

Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. 

3 / 9
Hatay'da hortum paniği: Dev hortumun oluşturduğu fırtınada deniz kıyı şeridini dövdü - Resim: 4

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. 

4 / 9