Hatay'da hortum paniği: Dev hortumun oluşturduğu fırtınada deniz kıyı şeridini dövdü
Antalya'da dün meydana gelen ve şehri altüst eden hortumun ardından bugün de Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
Hatay'ınİskenderun Körfezi Büyükdere Mahallesi kıyısında, sabah saatlerinde denizde hortum çıktı.
Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde de fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
