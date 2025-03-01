Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da yolcu minibüsü ile TIR'ın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA/DHA
Kaza, saat 16.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Üzümdalı mevkisinde meydana geldi.
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İnşaat işçilerini taşıyan minibüsün, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
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Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kaza yerine giderek bilgi aldı.
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