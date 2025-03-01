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Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Hatay'da yolcu minibüsü ile TIR'ın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA/DHA
Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı - Resim: 1

Kaza, saat 16.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Üzümdalı mevkisinde meydana geldi.

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Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı - Resim: 2

İnşaat işçilerini taşıyan minibüsün, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

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Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı - Resim: 3

 Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı - Resim: 4

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kaza yerine giderek bilgi aldı.

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