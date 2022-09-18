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Hatay'da limana yanaşan kargo gemisi sulara gömüldü

Hatay'da, İskenderun Limak Port’ta yük boşaltmak için iskeleye yanaşırken su alan kargo gemisi battı.

Hatay'da limana yanaşan kargo gemisi sulara gömüldü - Resim: 1

İlçeye bağlı, Limak Port’a gece saatlerinde gelen Togo bayraklı ‘Sea Eagle’ isimli 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi, yükü boşaltılırken, bilinmeyen nedenle su alıp batmaya başladı.

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Hatay'da limana yanaşan kargo gemisi sulara gömüldü - Resim: 2

Durumun fark edilmesi üzerine mürettebat gemiyi terk etti. Bir süre sonra da geminin büyük bir bölümü suya gömüldü.

 

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Hatay'da limana yanaşan kargo gemisi sulara gömüldü - Resim: 3

Limanda güvenlik önlemi alınırken, gemide bulunan konteynerlerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Hatay'da limana yanaşan kargo gemisi sulara gömüldü - Resim: 4
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