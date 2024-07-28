Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA/AA
Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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