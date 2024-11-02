Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA / İHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
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Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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