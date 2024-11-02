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Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen evlere sıçradı.

Kaynak: DHA / İHA
Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı - Resim: 1

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı - Resim: 2

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

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Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı - Resim: 4

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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