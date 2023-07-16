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  4. Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı - Resim: 1

Hatay'ın Belen ilçesinde Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. 

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Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı - Resim: 2

Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. 

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Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı - Resim: 3

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. 

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Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı - Resim: 4

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. 

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