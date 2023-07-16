Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı
Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Belen ilçesinde Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı.
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Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü.
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Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
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EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.
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