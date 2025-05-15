Hatay'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu
Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA / İHA
Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay’da akşam saatlerinde yağış etkisini hissettirdi.
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Yağışlı havayla birlikte zaman zaman dolu etkili oldu. Dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı.
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Yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken, şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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Yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bazı cadde ve sokaklarda sürücüler, trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Birçok araç da yolda mahsur kaldı.
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