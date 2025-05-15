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Hatay'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA / İHA
Hatay'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Resim: 1

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay’da akşam saatlerinde yağış etkisini hissettirdi.

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Hatay'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Resim: 2

Yağışlı havayla birlikte zaman zaman dolu etkili oldu. Dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı.

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Hatay'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Resim: 3

Yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken, şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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Hatay'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Resim: 4

Yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bazı cadde ve sokaklarda sürücüler, trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Birçok araç da yolda mahsur kaldı.

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