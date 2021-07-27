Hatay'da sazlık yangını
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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