Hatay'da sır dolu kayıp: Pencereden kaçtı, 5 gündür aranıyor

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van'dan kente geldikleri öğrenilen Uğur Ç.'yi bulmak için AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, 5 gün boyunca 17 araç, 83 personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dronla arama çalışması yaptı ancak izine rastlanmadı. Yetkililer, Ç.'yi gören kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi. (DHA)