Hatay'da sır dolu kayıp: Pencereden kaçtı, 5 gündür aranıyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelin penceresinden çıkarak ortadan kaybolan 27 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Uğur Ç. (27), 19 Şubat'ta sabaha karşı kaldığı apart otelin penceresinden atlayarak kayıplara karıştı. 5 gündür ulaşılamayan gencin hayatından endişe ediliyor.
Olay, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Kuzenleriyle birlikte kiraladıkları apart otel odasında kalan Ç., sabaha karşı saatlerde odanın penceresinden dışarı çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda; Ç.'nin pencereden bahçeye indiği görüldü. Görüntülerde, bir süre sonra dış cepheden tekrar odaya girmek isteyen gencin başaralı olamadığı, sonrasıda ise bölgeden yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Kuzenlerinin polise gidip kayıp başvurusunda bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van'dan kente geldikleri öğrenilen Uğur Ç.'yi bulmak için AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, 5 gün boyunca 17 araç, 83 personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dronla arama çalışması yaptı ancak izine rastlanmadı. Yetkililer, Ç.'yi gören kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi. (DHA)